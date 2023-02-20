الحاجة آمال عمرها 80 عامًا.. تحصل على الماجستير بدرجة امتياز بآداب المنصورة

الدقهلية شريف الديب

حصلت سيدة مسنة من مدينة المنصورة، على الماجستير بعد الموافقة على الرسالة المقدمة منها، بكلية الآداب بجامعة المنصورة، بعد مناقشتها من اللجنة العلمية الخاصة بذلك، حيث ناقشت آمال إسماعيل متولى صاحبة الـ 80 عاما، رسالتها بعد رحلة استغرقت لمدة 3 سنوات بها الكثير من الصعوبات.

وقالت "الباحثة" آمال إسماعيل ، إنها تعرضت لعدد من الأزمات الصحية، مما تسبب فى تأخير حصولها على هدفها وهى الحصول على الدكتورة، واضافت بأنها أصيبت خلال الفترات الماضية بكسر فى الحوض، وايضا من انسداد فى الأمعاء ولكنها بعد تعافيها قررت تكملة مشوارها العلمى، وتحقيق هدفها المنشود.

وبعد مناقشة اقتربت من الساعة ونصف، وافقت اللجنة العلمية على منحها درجة ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلها مع الجامعات.

وبدأت آمال مع حفيدتها والمشرفة على رسالتها فى اختيار موضوع الرسالة وكانت بعنوان "أسلوب الحياة الاجتماعية والثقافية للفئات العمرية المتقدمة "، واستطاعت أن تناقش رسالتها مع 20 سيدة فى قرى مختلفة فى الدقهلية من أجل الوصول إلى رسالة علمية يستفيد منها الجميع.

وأشارت السيدة إلى أنها حصلت على الشهادة الإعدادية فى سن الـ38 من عمرها، وقد منعتها إصابتها بمرض السرطان من المواصلة، ثم استطاعت هزيمة المرض وعند بلوغها عمر الـ68 عاما قررت مواصلة تعليمها الثانوى، وبعد ثلاث سنوات من التفوق والتميز، تخرجت والتحقت بقسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنصورة.