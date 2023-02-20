افتتاح معرض "أهلاً رمضان" للسلع الغذائية المخفضة بأبو المطامير فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

افتتح منذ قليل اللواء محمد عمار رئيس مركز ومدينة أبو المطامير بالبحيرة معرض " أهلاً رمضان " للسلع الغذائية المخفضة.

ويعد المعرض هو الثالث عشر الذي تنظمه المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية وبالتعاون مع الوحدة المحلية بمركز أبو المطامير.

ويأتى إفتتاح المعرضتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بتبكير إقامة معارض "أهلاً رمضان" هذا العام، مع إستمرارها حتى نهاية شهر رمضان المبارك، لتعمل جنباً إلى جنب المنافذ المتنقلة، ومنافذ وزارات الزراعة والدفاع والداخلية والتنمية المحلية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالأسعار الإقتصادية المخفضة.

كما يأتى إفتتاح المعرض ضمن خطة المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار إقتصادية والقضاء على جشع بعض المحتكرين ومنع غلاء الأسعار والتوسع فى فتح المنافذ بجميع المراكز والمدن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

يشارك بالمعرض عدد 23 شركة تضم مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والرمضانية والمنظفات بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 25 إلى 30 ٪.

من جانبها وجهت أكدت الدكتوره نهال بلبع بإستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.

مشددة على إستمرار فتح المنافذ وتوافر كافة السلع والمنتجات حتى نهاية شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار، كما وجهت بإستمرار المتابعة للتأكد من الأسعار المقررة وتاريخ الإنتاج ومطابقته للأسعار والصلاحية.

يذكر أنه هناك أكثر من 3100 منفذ بنطاق المحافظة بكافة المدن والمراكز والقرى لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالأسعار المخفضة، بالإضافة لمنافذ منتجات مدارس التعليم الفنى الزراعة والتى بلغت 21 منفذ، وكذا معارض "أهلاً رمضان" لطرح كافة أنواع السلع الأساسية بالأسعار المخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق.