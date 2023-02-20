استمرار حبس تاجر عملة فى السوق السوداء بالقاهرة 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس تاجر عملة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بمنطقة الموسكى.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار في النقد الأجنى بالمخالفة لأحكام القانون.

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية بقصد الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب كشك - كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى متخذاً من محل عمله وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالكشك ملكه وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية - محلية" – هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.