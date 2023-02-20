اليوم السابع
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ارتفاع معدل التضخم فى فرنسا إلى 7% بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

الإثنين، 20 فبراير 2023 12:13 م
ارتفاع معدل التضخم فى فرنسا إلى 7% بسبب ارتفاع أسعار الطاقة التضخم
فاطمة شوقى

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ارتفع معدل التضخم فى فرنسا إلى 7% بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وذلك وفقا للبيانات التي نشرها اليوم المعهد الوطني للإحصاء (Insee) .
 
وأشار المعهد الوطنى الفرنسى إلى أن هذا الرقم زيادة قدرها أربعة أعشار مقارنة بالشهر السابق ، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في آخر 12 شهرًا (16.3 %) ، وخاصة الغاز (38.2%) ، وكذلك المواد الغذائية (13.3%) ، مع زيادات كبيرة في أسعار الطاقة الأساسية، وأيضا منتجات مثل الخبز والحبوب (13.4) أو الحليب والجبن والبيض (19.1).
 
وأشارت وكالة "برينسا لاتينا" إلى أن أسعار المنتجات المصنعة ارتفعت بنسبة 4.5 % في يناير ، مما يسلط الضوء على أقسام مثل الأدوات المنزلية غير المعمرة (17.6) أو الأجهزة المنزلية الصغيرة (11.3) من بين الأكثر تضخمًا.
 
وفقًا لتوقعات Insee ، يجب أن يستقر التضخم خلال شهر فبراير عند الرقم الحالي ، ثم يتراجع تدريجياً إلى 5.0٪ في يونيو ، على أساس سنوي.
 
وبلغ التضخم في الغذاء 13.2% على مدار عام واحد، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن "INSEE"، ويصل هذا الرقم إلى 15.6% على مدار عام واحد.
 
وارتفعت أسعار منتجات الألبان بنسبة 16.9%، واللحوم بنسبة 14%، وهي الزيادات التي قضمت ميزانيات الأشخاص الأكثر تواضعاً، حتى بدأ البعض في سرقة الطعام.
 
وفي عام 2022، زادت سرقة المتاجر بنسبة 14%، وفقاً للأرقام التي قدّمتها وزارة الداخلية، من دون التأكيد أن هذه الظاهرة مرتبطة بالكامل بالتضخم.
 

فرنسا

التضخم

ارتفاع الاسعار

اسعار الغذاء



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