ارتفاع معدل التضخم فى فرنسا إلى 7% بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

فاطمة شوقى

ارتفع معدل التضخم فى فرنسا إلى 7% بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وذلك وفقا للبيانات التي نشرها اليوم المعهد الوطني للإحصاء (Insee) .

وأشار المعهد الوطنى الفرنسى إلى أن هذا الرقم زيادة قدرها أربعة أعشار مقارنة بالشهر السابق ، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في آخر 12 شهرًا (16.3 %) ، وخاصة الغاز (38.2%) ، وكذلك المواد الغذائية (13.3%) ، مع زيادات كبيرة في أسعار الطاقة الأساسية، وأيضا منتجات مثل الخبز والحبوب (13.4) أو الحليب والجبن والبيض (19.1).

وأشارت وكالة "برينسا لاتينا" إلى أن أسعار المنتجات المصنعة ارتفعت بنسبة 4.5 % في يناير ، مما يسلط الضوء على أقسام مثل الأدوات المنزلية غير المعمرة (17.6) أو الأجهزة المنزلية الصغيرة (11.3) من بين الأكثر تضخمًا.

وفقًا لتوقعات Insee ، يجب أن يستقر التضخم خلال شهر فبراير عند الرقم الحالي ، ثم يتراجع تدريجياً إلى 5.0٪ في يونيو ، على أساس سنوي.

وبلغ التضخم في الغذاء 13.2% على مدار عام واحد، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن "INSEE"، ويصل هذا الرقم إلى 15.6% على مدار عام واحد.

وارتفعت أسعار منتجات الألبان بنسبة 16.9%، واللحوم بنسبة 14%، وهي الزيادات التي قضمت ميزانيات الأشخاص الأكثر تواضعاً، حتى بدأ البعض في سرقة الطعام.

وفي عام 2022، زادت سرقة المتاجر بنسبة 14%، وفقاً للأرقام التي قدّمتها وزارة الداخلية، من دون التأكيد أن هذه الظاهرة مرتبطة بالكامل بالتضخم.