إغلاق 4 محلات وكافيتريا وإزالة 110 حالات إشغال متنوعة بالإسكندرية.. صور

شن حى المنتزه أول الإسكندرية ، حملة مكبرة بتعليمات من اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، أسفرت عن إغلاق محال تجارية، وإزالة 110 حالات إشغال متنوعة، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وإزالة كافة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، بنطاق ميادين وشوارع الحي.

وكلف اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق بالحى، وذلك لإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، ومتابعة مدى التزام المحلات التجارية، بمواعيد الغلق ورفع الإشغالات بنطاق الحى.

وشملت الحملة، رفع كافة أشكال التعديات على حرم الطريق وفتح الطرق ،وتيسير حركة المارة والمركبات، حيث استهدفت شوارع ، الأكاديمية وشارع 16 الإصلاح والفلكي ومحمد نجيب ،وملك حفني، وشارع عمر بن عبد العزيز بمنطقه ميامي وخالد بن الوليد .

أسفرت الحملات عن التحفظ علي نحو «110» من المضبوطات وغلق« 4» منشٱت تجاريه لمخالفتهم مواعيد الغلق، فضلاً عن غلق كافيهات شارع الأكاديمية ،واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة.

علي صعيد آخر، شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة أستمرار حملات تطبيق الإجراءات الإحترازية والتصدى لأى مخالفات وغلق وتشميع المقاهى والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الإحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، نفذت أحياء شرق ووسط ومنتزة أول بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.

وقد أسفرت هذه الحملات عن غلق 29 منشأة، والتحفظ على 2933 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 512محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطرى وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلى واشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر ب 341 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الإحترازية وذلك خلال أسبوع.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ حملات الإجراءات الإحترازية على مستوى الأحياء والتى يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء والجهات المعنية.



حملات الأحياء لرفع الاشغالات



غلق منشآت مخالفة .