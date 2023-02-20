إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص أمام قرية أشروبة في بني مزار بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 10 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، مخصصة للرحلات، أمام قرية أشروبة التابعة لمركز بني مزار في شمال محافظة المنيا ، ووقع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 30052 ميكروباص، رحلات، أمام مدخل قرية أشروبة التابعة لمجلس قروي صندفا بمركز بني مزار، بسبب السرعة، واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين أن المصابين هم كلا من أسامة سعد مرسي 16 عاما، محمد نبيل محمود 16 عاما، عمر سيد محمد 16 عاما، ريتاج ربيع خيري 12 عاما، شقيقتها رهف 20 عاما، يقيمون في مركز بني مزار وعبد القادر عيد عبد القادر 27 عاما، شقيقته رودي 27 عاما، رودينا عيد جبالي 3 سنوات، زينب إبراهيم أحمد 27 عاما، محمود عمر عبد العزيز 21 عاما، يقيمون في مركز مغاغة، جميعهم يقيمون في مركزي بني مزار ومغاغة، وجري نقلهم إلي مستشفي التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج.

وتنوعت الإصابات بين كسور وسحجات وكدمات واشتباه إرتجاج، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق