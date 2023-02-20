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إصابة شخصين فى حادثين متفرقين بالمنيا

الإثنين، 20 فبراير 2023 11:56 م
إصابة شخصين فى حادثين متفرقين بالمنيا اسعاف - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أصيب شخص إثر سقوطه من سلم داخل إحدى قرى مركز ديرمواس فى جنوب محافظة المنيا، كما استقبل المستشفى الجامعى طالبة أصيبت باشتباه كسر أثناء تلقيها تدريبات رياضية.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفى ديرمواس النموذجى، بوصول هندى محمد هندى 61 عاما، مقيم بقرية تل بنى عمران، مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقرى.

 

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين أن المصاب سقط من سلم، بقرية الحج قنديل، بشرق النيل فى مركز ديرمواس، بسبب اختلال توازنه.

 

كما تلقت الأجهزة الأمنية إشارة من مستشفى المنيا الجامعى بوصول "نوره-ح" 19 عاما، طالبة، تقيم فى مركز سمالوط مصابة باشتباه كسر بالقدم الأيمن.

 

بالانتقال وإجراء التحريات الأولية تبين أن المصابة طالبة بكلية التربية الرياضية، بجامعة المنيا، وأثناء حضورها لمحاضرة عملى وإجراء تمرينات رياضية داخل الكلية، سقطت على الأرض وأصيبت باشتباه كسر، وجرى نقلها إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

 


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