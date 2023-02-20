إصابة زوجين وطفلهما باختناق وتسمم نتيجة تسرب غاز فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أصيب زوجين وطفلهما بادعاء تسمم نتيجة تسرب غاز داخل منزلهم بقرية ابشنا التابعة لمركز بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ عن إصابة شاب وزوجته وابنهما بعد تعرضهم لاختناق بسبب تسرب غاز داخل منزلهم بقرية ابشنا التابعة لمركز بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة، للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي، وجاري تقديم الإسعافات لهم ووضعهم تحت أجهزة الأكسجين، بإشراف من الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى: محمد عبدالله محمد32 عامًا حالته مستقرة، وزوجته منار طه محمد 22 عامًا، مصابة باختناق تسرب غاز، اكسجين 71%، وابنهما، يوسف محمد عبدالله 5 سنوات، أكسجين 71%.

تحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها.