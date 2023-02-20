إخلاء مدرسة "النور" للمكفوفات بالإسكندرية للصيانة و45 مدرسة أخرى لإعادة التأهيل

أكد الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه تم إخلاء مدرسة "النور" للمكفوفات ونقل الطالبات لمدرسة "الأمل"، فى إطار الحرص على سلامة الطلاب، وتسليم المدرسة للصيانة.

وأكد وكيل الوزارة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية لديها 45 مدرسة أخرى فى مرحلة الصيانة حاليا، ويتم اخلاء الطلاب دون المنقولات ، وإعادة الطلاب فور الانتهاء من أعمال صيانة المدارس .

يذكر أن هيئة الأبنية التعليمية في المحافظة، قد قامت بالانتهاء من صيانتها وتجديدها 26 مدرسة ، بتكلفة اجمالية نحو 66 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 وحتى سبتمر 2022 ،كما تم الانتهاء خلال الفترة من يوليو 2012 وحتى 14 سبتمبر 2022 من إنشاء 38 مدارس بإجمالي 670 فصل وبتكلفة تقدر بنحو 270 مليون جنية، مضيفا أنه جاري العمل على إنشاء 23 مدرسة بإجمالي عدد فصول 398 فصل بإجمالي تكلفة نحو 191 مليون جنيه ،لافتاً إلى الطرح لإنشاء عدد 14 مدرسة بتكلفة 140 مليون

واستعدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، لاستقبال الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى الجارى، حيث قامت مديرية التربية و التعليم بالإسكندرية بتحديد الاختصاصات والتكليفات للقيادات التعليمية ، والصيانة البسيطة والتخلص من الرواكد ، ودهانات الفصول وتوزيع الوحدات والإشراف والجدول المدرسي ومتابعة دراسة المناهج ، بالإضافة التأكيد على تنفيذ تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنظيم يوم رياضي أسبوعيا لبناء الشخصية من خلال الأنشطة والرياضة والفن وجذب الطلاب للمدارس

وأكد الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالإسكندرية، على التنسيق التام بين مديرية التربية والتعليم ، وأحياء الإسكندرية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، للإستعداد التام للفصل الثانى من العام الدراسى، وذلك من خلال رفع كافة الإشغالات والمخالفات من أمام المدارس، والتنسيق فى فترات النوات لرفع تراكمات المياه من أمام المدارس و داخل الفناء ،وكذلك تقليم الأشجار ورفع المخلفات و القمامة ، بالاضافة الى زيادة المساحة المنزرعة أمام المدارس،وتكثيف أعمال رفع كفاءة الإضاءة والنظافة بمحيط المدارس على مستوى الإدارات التعليمية.