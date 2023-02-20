إحالة 3 أشخاص للمحاكمة بتهمة سرقة نصف مليون جنيه من مندوب شركة بالحوامدية

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة، 3 أشخاص للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم ب سرقة نصف مليون جنيه من مندوب شركة بالحوامدية.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، جدد في وقت سابق، حبس 3 عاطلين 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة مبلغ 500 ألف جنيه من مندوب شركة بالإكراه في الحوامدية.

اعترف المتهمون في أقوالهم أمام النيابة العامة بأنهم تتبعوا المجني عليه، وتمكنوا من الاستيلاء على المبلغ الذي بحوزته، وفروا هاربين، وأضافوا في أقوالهم أنهم قرروا سرقة المجني عليه، وقسموا المبلغ المالي بينهم، وضبط بحوزتهم سلاح ناري خرطوش، وسلاح أبيض، اعترفوا باستخدامهما في تهديد المجني عليه وسرقته، وأرشدوا عن المبلغ المالي.

وأمرت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض مندوب شركة للسرقة على يد 3 أشخاص، حيث استولوا منه على مبلغ 500 ألف جنيه وفروا هاربين.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين وتبين أنهم 3 عاطلين، وبإعداد كمين لهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المبلغ المستولى عليه، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.