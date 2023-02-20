أسماء معلمين اجتازوا اختبارات شغل وظيفة معلم مساعد بالغربية

الغربية مصطفى عادل

نشرت مديرية التربية والتعليم بالغربية كشوف المعلمين ممن اجتازوا اختبارات شغل وظيفة معلم مساعد (صفوف ابتدائية – رياض أطفال) بالتعاقد لاستكمال إجراءات المسابقة.

- الكشوف من مسلسل رقم 1 - 1303 معلم مساعد صفوف مرحلة ابتدائية

- الكشوف من مسلسل رقم 1 - 136 معلم مساعد رياض أطفال

كما نشرت المديرية الرابط الاكتروني لاستيفاء بيانات المرشحين طبقا للكشوف المعلنة (علي موقع المديرية ) في الفترة من الثلاثاء 21/2/2023 حتى الاثنين 27/2/2023

https://forms.office.com/r/G7pwj8MTPa

وكان قد اجتمع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بإدارتي الموارد البشرية والتنسيق بالمديرية لمناقشة خطة المديرية لاستكمال إجراءات مسابقة المعلمين الذين اجتازوا اختبارات شغل وظيفة معلم مساعد (صفوف ابتدائية – رياض أطفال) بالتعاقد، بحضور مدير عام الشئون المالية والإدارية، مدير عام التعليم العام، مدير إدارة التنسيق، موجه عام رياض الأطفال، رئيس قسم التعيينات بالمديرية.

وخلال الاجتماع تقرر الإعلان اعتباراً من اليوم الاثنين، كشوف المرشحين الواردة من الوزارة الذين اجتازوا مسابقة شغل وظيفة معلم مساعد للصفوف الابتدائية ورياض الاطفال (بالتعاقد) بـ (1303) معلم فصل و 136 معلم رياض أطفال.