أخبار مصر.. سفينة مساعدات تابعة للقوات البحرية المصرية تصل سوريا

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها وصول سفينة إمداد تابعة للقوات البحرية المصرية محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى ميناء اللاذقية بسوريا.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
سفينة مساعدات تابعة للقوات البحرية المصرية تصل سوريا
متحدث الرئاسة يبرز تنفيذ توجيهات الرئيس بوصول مساعدات إغاثية للشعب السورى
"فيتش": مصر تعزز مكانتها كأكبر منتج للأدوية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية وزيادة فترات سطوع الشمس والحرارة تتخطى 20 درجة
أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بعد انقضاء فترة من الأجواء باردة على كافة الأنحاء بدأ التحسن النسبى فى الأحوال الجوية، حيث تبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع لتسود أجواء معتدلة خلال ساعات النهار، كما تزداد نسبيا ساعات سطوع الشمس، كما تتجاوز درجة الحرارة حاجز 20 درجة نهارا.
الأمين العام للمجلس العربى للمياه يطالب بتأمين إمدادات المياه وقت الكوارث والحروب
وجه الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه، رسالة دعم ومساندة باسمه وباسم المجلس وجميع المشاركين فى الملتقى العربى للمياه للشعبين الشقيقين فى سوريا وتركيا الذى انطلقت فعالياته اليوم بدبى للشعبين السورى والتركى، لاحتواء تداعيات الكارثة الإنسانيةً الرهيبة الناجمة عن الزلزال الذى ضرب مناطق بالبلدين قبل عدة أيام.
التموين: توريد محصول القصب يصل لـ3.2 مليون طن وإنتاج 310 آلاف طن سكر
أكدت شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين، أن نسب توريد محصول القصب من المزارعين بلغت 3 ملايين و200 ألف طن قصب، وذلك من بدء الموسم نهاية ديسمبر الماضى وحتى أمس تم انتاج نحو 310 آلاف طن سكر من الكميات التى تم توريدها من المزارعين وجارى تكريرها وتعبئتها وتوريدها إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى ستقوم بدورها بطرحها فى مخازن شركتى الجملة المصرية والعامة لتجارة الجملة بهدف توزيعها على المنافذ التموينية.
وزير الصحة: المجلس الصحي المصري هدفه تحقيق أعلى درجات الأمان للمرضى
هلال شعبان لعام 1444 هجريا يولد اليوم.. وغدا أول أيامه فلكياً
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية المحتلة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
شبورة على كافة الطرق وطقس معتدل نهارا.. العظمى بالقاهرة 20 درجة
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