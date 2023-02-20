أخبار مصر.. سفينة مساعدات تابعة للقوات البحرية المصرية تصل سوريا

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تهم الشأن المصري، سلَّط المركز الضوء على تقرير صادر عن وكالة فيتش بعنوان "آفاق الصناعات الدوائية في مصر حتى عام 2032"، والذي أوضح أن مصر تواصل تعزيز مكانتها كأكبر منتج للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمضي قدمًا نحو تحقيق أهدافها الطموحة لتوطين صناعة الدواء وتعميق التصنيع المحلى للأدوية، كما يتم بذل جهود مكثفة للارتقاء بالصناعة المحلية في مجال الأدوية الحاصلة على براءات اختراع، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تطوير مراكز الرعاية الصحية من خلال زيادة استثمارات القطاع الخاص وتسريع عملية الرقمنة في صناعة الأدوية كجزء من الهدف الأوسع المتمثل في تحقيق التأمين الصحي الشامل.

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية وزيادة فترات سطوع الشمس والحرارة تتخطى 20 درجة أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بعد انقضاء فترة من الأجواء باردة على كافة الأنحاء بدأ التحسن النسبى فى الأحوال الجوية، حيث تبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع لتسود أجواء معتدلة خلال ساعات النهار، كما تزداد نسبيا ساعات سطوع الشمس، كما تتجاوز درجة الحرارة حاجز 20 درجة نهارا.