آخر موعد للتقديم الأربعاء.. شروط وطلبات وظائف مهندسين وفنيين بديوان محافظة الأقصر

أعلنت محافظة الأقصر، عن مد فعاليات تلقى ملفات الطلبات فى الإعلان الخاص بالوظائف الهندسية بديوان عام محافظة الأقصر، بمناسبة عدم الوصول للنسبة المقررة طبقا للقانون رقم (10) لسنة 2018 بالنسبة 5% لذوى الاحتياجات الخاصة.

وقالت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تقرر أن يتم مد فترة الإعلان لمدة أسبوع آخر اعتبارا من 16/2/2023 إلى 22/2/2023 بالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة والهمم فقط، ويتم قبول ملفات المتقدمين لوظائف الهندسة (مهندس) حتى تقدير مقبول.

وفيما يلى يقدم "اليوم السابع" تفاصيل وشروط التقديم لتلك المسابقة لوظائف مهندسين وفنيين بديوان محافظة الأقصر، والتى تشمل ما يلي:-

1. أعلنت محافظة الأقصر عن التخصصات الهندسية المطلوبة والتى تشمل (مهندسين مدنى - مهندسين عمارة - مهندسين ميكانيكا - مهندسين كهرباء).

2. وتشمل التخصصات فى مجال الهندسة:- (مهندسين نظم ومعلومات - مهندسين مساحة).

3. كشفت المحافظة عن الفنيين المطلوبين وتشمل التخصصات:- (فنيين تبريد وتكييف - فنيين مساحة - فنيين صيانة سباكة - فنيين شبكات).

4. تشمل شروط التقدم أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الأقصر بناء على الرقم القومي

5. تشمل الشروط ألا يكون المتقدم له درجة قرابة مع أى من شاغلى الوظائف القيادية بديوان عام المحافظة

6. تشمل الشروط ألا يجوز التقدم بأكثر من وظيفة

7. التعاقد للوظائف تكون لمدة 11 شهرا قابلة للتجديد

8. يجب ألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة

9. يجب أن يثبت المتقدم لياقته الطبية بشهادة من المجلس الطبي

10. يجب أن يقبل المتقدم العمل بحسب حاجة المحافظة ودون التقيد بمحل السكن والإقامة

11. أوراق التقديم تشمل عدد 2 صورة ضوئية من المؤهل الدراسى، وأصل المؤهل للاطلاع

12. تشمل الأوراق 2 صورة بطاقة الرقم القومى وشهادة الميلاد وشهادة اللياقة الصحية

13. كما يتم تقديم شهادة الخدمة العسكرية للذكور، وشهادة الخدمة العامة للإناث

14. يتم تقديم صحيفة جنائية حديثة، وشهادة تحليل مخدرات وإقرار بالموافقة على العمل فى أى من مراكز المحافظة

15. تقدم الطلبات شخصيا باليد بديوان عام محافظة الأقصر بمقر الإدارة العامة للموارد البشرية بإدارة ترتيب وموازنة الوظائف

16. تستمر التقديمات حتى 22 فبراير 2023 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً.