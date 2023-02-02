10 إجراءات اتخذتها الإسكندرية لمواجهة نوة "الكرم".. صور

ونستعرض فى السطور التالية الإجراءات التى اتخذتها محافظة الإسكندرية لمواجهة تداعيات نوة الكرم:

1.رفع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، درجة الاستعداد والطوارئ فى جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع تداعيات النوة

2. كلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميدانى على مدار الساعة

3. تشكيل غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة

4. تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

5. شدد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، بالمياه و الكهرباء و الصرف الصحى

6. قامت شركة الصرف الصحى برفع حالة الطوارئ و الغاء الاجازات طوال فترة النوة الممتدة لمدة اسبوع

7. تم نشر 102 سيارة و22 بدالة من شركة الصرف الصحي و20 سيارة من الأحياء

8. تم وضع 8 بدالات من شركة مياه الشرب على مدار اليوم حتى استقرار الحالة.

9. تم تكثيف التواجد الميدانى للاجهزة التنفيذية بالأحياء لرفع تراكمات المياه

10. تكاتف الأجهزة التنفيذية والمديريات لمواجهة تداعيات من سقوط اللوحات الإعلانية وللعقارات القديمة