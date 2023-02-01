محافظ الإسكندرية: نسعى لتكثيف الجهود الوقائية لمواجهة العنف ضد المرأة والطفل

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن ملف الطفولة من الملفات ذات الأولوية القصوى التي تعمل عليها المحافظة لتوفير منظومة متكاملة لحماية الأطفال وحل مشكلاتهم ، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو توفير كامل الدعم والرعاية للأطفال المعرضين للخطر.

وفى هذا الصدد، عقدت اللجنة الفرعية لحماية الطفل فى مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب ورئيس اللجنه الفرعيه لحماية الطفل اجتماعا بحضور أعضاء اللجنة لتناول ومناقشة حالات الأطفال المعرضين للخطر المحولة من خط نجدة الطفل وحالات الجمعيات الخيرية وذلك لعرض أبرز إنجازات الوحدة، والتأكيد علي استمرار عقد ندوات التربية الإيجابية لأولياء الأمور "عام دراسى دون عنف دون تسرب".

وفي الإطار ذاته، عقدت اللجنة الفرعية لحماية الطفل فى حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حي المنتزة أول ورئيس اللجنة اجتماعا مع اعضاء الوحدة الفرعية وممثلي الإدارات المعنية والجمعيات الشريكة من المجتمع المدني ،حيث تناول الاجتماع عرضاً لانشطة الوحده ومناقشة ومتابعة حالات الأطفال الوارد التعامل معها بالوحدة.