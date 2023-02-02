هطول أمطار متوسطة على مناطق متفرقة فى الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

تشهد محافظة الإسكندرية مساء اليوم الخميس، حالة من عدم الاستقرار، في الاحوال الجوية مع سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة علي المحافظة، فيما تكثف شركة الصرف الصحي من مجهوداتها لرفع أى تجمعات لمياه الأمطار أولًا بأول .

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميدانى على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى تجنباً لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

من جانبها، أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع رئيس مجلس الإدارة، رفع درجة الاستعداد بالشركة للتعامل مع هطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية، بدءا من اليوم أمطارا خفيفة تزداد شدتها إلى غزيرة في مناطق متفرقة بالمحافظة .

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى، إنه تم وقف الإجازات وبدل الراحات لجميع القطاعات والإدارات المعنية لحين انتهاء فترة عدم الاستقرار وتنتشر السيارات والبدالات وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع أولا بأول، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية.

وشدد "نافع" على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى مؤكدا على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.











