مواعيد مقابلات اختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات بالغربية

وأوضحت المديرية أن المقابلات الشخصية لرؤساء اللجان والمراقبين لامتحانات الثانوية العامة ستبدأ يوم الأحد 5 فبراير الجارى حتى الخميس 9 فبراير بمسرح مدرسة ناصر الثانوية الزراعية بطنطا.

وأشار البيان إلى أن الاختبارات ستبدأ بالمتقدمين من إدارات سمنود وزفتى تليها إدارتى بسيون وقطور يوم الاثنين، ثم إدارتى السنطة وكفر الزيات يوم الثلاثاء، وإدارتى شرق وغرب المحلة يوم الأربعاء، وتختتم بإدارتى شرق وغرب طنطا يوم الخميس.

وأشار البيان إلى أن اختبارات مقابلات رؤساء اللجان ومراقبين التعليم الفنى ستجري يوم الأحد 5 فبراير للتعليم الفنى الصناعى ويوم الاثنين 6 فبراير للتعليم الفنى الزراعى والتجارى والفندقى بمقر لجنة النظام والمراقبة بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بطنطا.