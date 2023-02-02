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مواعيد مقابلات اختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات بالغربية

الخميس، 02 فبراير 2023 08:00 ص
مواعيد مقابلات اختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات بالغربية المهندس ناصر حسن وكيل التعليم بالغربية
الغربية- مصطفى عادل

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، برئاسة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، تحديد مواعيد إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل رؤساء ومراقبين أول للجان سير امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022 / 2023.

وأوضحت المديرية أن المقابلات الشخصية لرؤساء اللجان والمراقبين لامتحانات الثانوية العامة ستبدأ يوم الأحد 5 فبراير الجارى حتى الخميس 9 فبراير بمسرح مدرسة ناصر الثانوية الزراعية بطنطا.
 
وأشار البيان إلى أن الاختبارات ستبدأ بالمتقدمين من إدارات سمنود وزفتى تليها إدارتى بسيون وقطور يوم الاثنين، ثم إدارتى السنطة وكفر الزيات يوم الثلاثاء، وإدارتى شرق وغرب المحلة يوم الأربعاء، وتختتم بإدارتى شرق وغرب طنطا يوم الخميس.
 
وأشار البيان إلى أن اختبارات مقابلات رؤساء اللجان ومراقبين التعليم الفنى ستجري يوم الأحد 5 فبراير للتعليم الفنى الصناعى ويوم الاثنين 6 فبراير للتعليم الفنى الزراعى والتجارى والفندقى بمقر لجنة النظام والمراقبة بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بطنطا.
 
 

 


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