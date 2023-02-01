محافظ دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 5 فبراير الجارى

تستعد مديرية التربية والتعليم بدمياط لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، أنه سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لامتحانات نصف العام الدراسي يوم 5 فبراير الجارى بعد الانتهاء من تقدير الدرجات، موضحة أنه سيتم إعلان النتيجة فور اعتمادها على موقع المحافظة والتعليم.

كما تفقد "على عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وإيهاب المالكى رئيس لجنة النظام والمراقبة، وذلك للاطمئنان على أعمال التصحيح وتقدير الدرجات، حيث يواصل أعضاء اللجنة أعمالهم فى تصحيح ورصد درجات امتحانات الطلاب بمختلف المواد الدراسية.

وأكد "عبدالرؤوف" على ضرورة مراعاة الدقة فى العمل لصالح الطلاب، وعدم الاستعجال فى إعلان النتيجة والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات.

وأثنى "وكيل الوزارة" على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله ويجب التأنى والدقة فى أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم، حيث تتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من المراجعة والرصد سيتم عرض النتيجة على الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لاعتمادها وإعلانها.