ممثل الاتحاد الأوروبي بفلسطين لـ"القاهرة الإخبارية": مصر ساهمت في إعمار غزة

كتب أحمد عرفة

تفقد وفد من الاتحاد الأوروبي ، اليوم الخميس، الأوضاع في قطاع غزة ب الأراضي الفلسطينية وشملت جولتهم زيارة عدد من المشروعات ضمن مبادرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لإعادة إعمار قطاع غزة، التي تأتي تأكيدًا للدور المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية على جميع الأصعدة.

وقال سيفن كون بورغسدورف، ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين: "نحن هنا مع أصدقائنا المصريين كي نتعرف على ما يفعلونه على أرض الواقع، ونتابع تطور المساعدات التي وصلت أكثر من 5 ملايين دولار لمساعدة الأشاخص القانطين في قطاع غزة والارتقاء بالبنية التحتية وتأهيلها".

ووصف بورغسدروف لقناة "القاهرة الإخبارية"، المساهمة المصرية لإعادة إعمار غزة بالقوية، معبرًا عن سعادته بانخراط المصريين في عملية التطوير.

وفي السياق ذاته، قال محمد العسكري، مسؤول بوزارة الأشغال الفلسطينية، إن زيارة رفيعة المستوى من ممثلي دول الاتحاد الأوروبي تجرى اليوم إلى المشروعات التي تقيمها مصر في قطاع غزة، ضمن المنحة الرئاسية التي أعلن عنها الرئيس المصري لإعادة إعمار غزة، بعد عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي جرى عام 2021 على القطاع.

وأضاف "العسكري" لـ"القاهرة الإخبارية" أن الوفد الأوروبي اطلع على جميع الأعمال في مشروعات البنية التحتية، التي من المتوقع أن تنتهي خلال العام الحالي.

وأوضح أننا في الحكومة الفلسطينية نتقدم بالشكر إلى "السيسي" وجمهورية مصر العربية على هذا الجهد والإنجاز العظيم.