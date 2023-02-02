وزارة الإسكان فى غزة تشكر الرئيس السيسي على مبادرته لإعادة إعمار القطاع

كتب سمير حسنى

ثمن محمود العسكري مسؤول الإعلام في وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعمار غزة، مقدما الشكر لمصر حكومة وشعبا.

قال "العسكري" في تصريحات نقلتها قناة اكسترا نيوز: " نتقدم بالشكر الجزيل إلى جمهورية مصر العربية رئاسة وحكومة وشعبا وفخامة الرئيس السيسي الذى خصص 500 مليون دولار لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في عدوان 2021.

عن زيارة الوفد الأوروبي، أضاف: هي زيارة هامة للاطلاع على جهود إعادة الاعمار وما تقوم به جمهورية مصر العربية في أرض الميدان في بيت لاهيا وشارع الرشيد ، ونثمن أيضا هذه الزيارة التي تؤسس إلى عمل قادم لمزيد من مشاريع إعادة الإعمار .