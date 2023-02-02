مصرع عامل وإصابة سائقين فى حادث تصادم بساقلته شرقى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز شرطة ساقلته شرقى محافظة سوهاج وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى على الطريق نتج عن حادث التصادم وفاة عامل وإصابة آخرين تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى المركزى بساقلته وتم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.



كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز شرطة ساقلته شرقى محافظة سوهاج ووجود متوفى ومصاب تم نقلهما للمستشفى المركزى وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته بوجود حادث تصادم ومتوفي ومصابان بالطريق الزراعي دائرة مركز ساقلته حيث تبين أنه أثناء سير السيارة " ملاكي " قيادة المدعو مصطفي ك م ص 49 سنة موظف ويقيم دائرة المركز أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالسيارة ملاكي " قيادة المدعو العمدة ص م ح 38 سنة عامل ويقيم دائرة المركز.



نتج عن الحادث وفاة المدعو محمد ع ع م 63 سنة عامل ويقيم دائرة المركز مستقل السيارة الأولي وإصابة كل من قائد السيارة الأولي " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم " ، وإصابة قائد السيارة الثانية " كسر بالذراع الأيمن وإشتباه ما بعد الارتجاج " تم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم رفع أثاره وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.









