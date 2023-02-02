اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 فبراير 2023 08:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية يفتتح مكتب تصديقات محافظة البحيرة

الخميس، 02 فبراير 2023 07:19 م
مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية يفتتح مكتب تصديقات محافظة البحيرة وزارة الخارجية المصرية -أرشيفية
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتح السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، والدكتورة نهال على بلبع، نائب محافظ البحيرة، مكتب تصديقات محافظة البحيرة، وذلك بعد تجديده وتدعيمه بالكوادر البشرية المؤهلة لتقديم كافة الخدمات القنصلية وأعمال التصديقات على كافة المستندات.

 

يأتي ذلك في إطار التنسيق بين وزارة الخارجية وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة للعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع العبء عن كافة المواطنين في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

 

ويأتي هذا الافتتاح في إطار التنسيق الذي تقوم به وزارة الخارجية مع كافة المحافظات لدعم كافة مكاتب التصديقات تيسيراً على المواطنين، وذلك في ضوء ارتفاع أعداد الخدمات القنصلية والتصديقات المقدمة.


وزاره الخارجيه

التصديقات في الخارجيه

اخبار مصر

تصديق مستندات في الخارجيه

الخدمات القنصليه بالخارجيه



الموضوعات المتعلقة

الجريدة الرسمية تنشر التصديق على تعديل قانون "إعادة تنظيم الأزهر"

الثلاثاء، 31 يناير 2023 01:09 م

لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تواصل فتح ملف "مكاتب التصديقات".. وتعلن انعقادها بشكل دائم لحين إنهاء الأزمة.. كريم درويش: لن نتنازل عن حلها لدعم أهلنا بالمحافظات.. ونواب التنسيقية: خدمة المواطن واجب علينا

الإثنين، 16 يناير 2023 06:01 م

نائب بالتنسيقية يدعو خارجية النواب لزيارة الإسكندرية حال إنهاء أزمة التصديقات

الإثنين، 16 يناير 2023 05:13 م

"خارجية النواب" تعلن انعقادها الدائم لإنهاء أزمة مكاتب التصديقات

الإثنين، 16 يناير 2023 04:32 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة