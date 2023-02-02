مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية يفتتح مكتب تصديقات محافظة البحيرة

كتب: أحمد جمعة

افتتح السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، والدكتورة نهال على بلبع، نائب محافظ البحيرة، مكتب تصديقات محافظة البحيرة، وذلك بعد تجديده وتدعيمه بالكوادر البشرية المؤهلة لتقديم كافة الخدمات القنصلية وأعمال التصديقات على كافة المستندات.

يأتي ذلك في إطار التنسيق بين وزارة الخارجية وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة للعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع العبء عن كافة المواطنين في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

ويأتي هذا الافتتاح في إطار التنسيق الذي تقوم به وزارة الخارجية مع كافة المحافظات لدعم كافة مكاتب التصديقات تيسيراً على المواطنين، وذلك في ضوء ارتفاع أعداد الخدمات القنصلية والتصديقات المقدمة.