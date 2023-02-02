محافظ قنا يتفقد قافلة الأزهر الطبية بقرية حجازة بحرى فى قوص

تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، فعاليات القافلة الطبية التي نظمتها مشيخة الأزهر الشريف بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومديرية الصحة بقنا، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بقرية حجازة بحري التابعة لمركز قوص، رافقه الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور أحمد داوود، مسؤول القافلة، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء منسق عام القافلة، والدكتور عبد الكافي شرف الدين، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة الأزهر، والدكتور سيد العويضى، أستاذ المسالك البولية بجامعة الأزهر، والدكتور لمياء إسماعيل، أستاذ ورئيس وحدة الكلى بكلية الطب بنات جامعة الأزهر.

وقال الدكتور أحمد داوود، إن اليوم الأول من فعاليات القافلة تم تنظيمه بقرية سمهود بمركز أبوتشت، حيث تم توقيع الكشف الطبي على عدد 1400 مواطن، بالإضافة إلى إجراء 450 تحليل متنوع، وعمل 38 أشعة «إيكو» على القلب، وإجراء 375 اختبار سكر وقياس ضغط، وعمل 164 نظارة طبية، و31 عملية في الجراحة العامة والأنف والأذن والقسطرة القلبية والأسنان، لافتا إلى أن فعاليات القافلة مستمرة حتي يوم السبت المقبل الموافق 4 فبراير الجارى، حيث تستكمل القافلة فعالياتها غدا بمركز قفط ، وبعد غد بمركز قنا.

وأضاف الدكتور محمد شعبان، أن تعاون مشيخة الأزهر الشريف مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لتنظيم القافلة يأتي تتويجاً لجهد مشترك من الشركاء لدعم المناطق الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، بهدف دعم جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ويذكر أن القافلة الطبية تباشر أعمالها بمحافظة قنا على مدار أربعة أيام من الأربعاء إلى السبت من 1 إلى 4 فبراير الجاري، وتضم نخبة من أساتذة الطب وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعة الأزهر.