محافظ الوادى الجديد: شهادة الأيزو "للتربة" إنجاز جديد للمعمل المركزى بالمحافظة

و ثمّن المحافظ حرص وزير الري على تزويد المعمل وفروعه بأحدث الأجهزة والمُعدّات عالية التقنية ورفع كفاءة العاملين به؛ لتحقيق الاستفادة المُثلى من هذه المعامل وما تخرج به من قياسات ونتائج دقيقة، مؤكداً على أن المعمل المركزي يتبعه (3) معامل فرعية بالمنيا وطنطا والداخلة، ونجح في اجتياز اختبارات الكفاءة الحرفية التي اشترك فيها خارج مصر خلال السنوات السابقة، ليقف بين مصاف المعامل العالمية في جودة الأداء.

ونجح المعمل المركزي بالوادي الجديد التابع لقطاع المياه الجوفية بالوزارة في الحصول على شهاده تقييم عالمية بجودة ودقة التحاليل من المعهد القومي للتحاليل الكيميائية والحيوية بالمملكة المتحدة، وهو معهد معتمد من قبل هيئة التعاون الدولي لإعتماد المختبرات ، وإجتاز المعمل بجدارة للعام الثانى على التوالى إختبارات الكفاءة الحرفية في الدورة التى اشترك فيها المعمل في أوائل شهر يونيو 2021 ، في تقدير 12 عنصر كيميائى (التوصيلية الكهربية - الصوديوم - البوتاسيوم - الكالسيوم - الماغنسيوم - القلوية الكلية - الحديد - الاملاح الكلية الذائبة في التركيزات العالية - الأملاح الكلية الذائبة في التركيزات المنخفضة - السليكا) .

وأظهر التقرير الصادر من المعهد في شهر يوليو 2021 الخاص بتقييم نتائج المعامل المشتركة من مختلف دول العالم أن نتائج المعمل المركزى تقع جميعها في المنطقة الإحصائية عالية الدقة.

وقال المهندس عبد الحميد عبد المريد مدير عام المعمل المركزى، إن المعمل المركزي بالوادى الجديد تمكن للعام الثاني على التوالي من الحصول على شهادة تقييم عالمية من المعهد القومي للقياسات الكيميائية والتحاليل الحيوية بالمملكة المتحدة، وهو معهد معتمد من قبل هيئة التعاون الدولي لاعتماد المختبرات.

وأكد مدير المعمل أن التقرير الصادر عن المعهد أبرز نجاح المعمل المركزي بالوادي الجديد في إجتياز إختبار الكفاءة الحرفية لدورة إبريل 2021 فى عدد (5) فحصوات ميكروبيولوجية للمياه، بالإشتراك مع أكثر من 270 معمل معتمد من مختلف دول العالم، الأمر الذي مكن المعمل من الحصول على شهادة الإعتماد الدولي الأيزو ( 17025 ) فى مجال تحاليل المياه كيميائياً وبكتريولوجياً من المجلس الوطني لاعتماد المعامل في عام 2013 في عدد (36) عنصر كيميائي وفيزيائي وعدد (5) فحوصات ميكروبيولوجيه وهو عدد كبير من العناصر المعتمدة مما يجعله احد المعامل المتميزة على مستوى الجمهورية

أضاف عبد المريد أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بإنشاء المعمل المركزي بالوادى الجديد وفقاً لأحدث المواصفات القياسية التي تتوافق مع الجودة، وبتوجيهات وزير الرى تم تدعيمه بأحدث الأجهزة والمعدات والمستلزمات، وإعداد الدورات المتخصصة للسادة الكيميائيين .

وأفاد عبد المريد أنه جرى الانتهاء خلال العام الماضي من عملية إحلال وتجديد المعمل الفرعي بالمنيا ، وجاري تنفيذ عملية إحلال وتجديد المعمل الفرعي بالداخلة، وذلك لتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات هذه المعامل بعد تطويرها في مراقبة نوعية المياه، مؤكدا على أنه تم إختيار المعمل من قبل المجلس الوطني للإعتماد التابع لوزارة الصناعة والتجارة للإشتراك في تقييم بعض تركيزات العناصر العالية والمنخفضة بالمعمل الحكومي بهونج كونج بالاشتراك مع عدد كبير من المعامل العالمية المعتمدة من مختلف دول العالم.