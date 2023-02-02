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محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.5%

الخميس، 02 فبراير 2023 11:40 ص
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.5% محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.5%
الإسكندرية جاكلين منير

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اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة الفصل الدراسي الأول الشهادة الإعدادية بالإسكندرية للعام الدراسي 2023 / 2022 بنسبة نجاح بلغت 81.5 %، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 102573 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100848 طالب وطالبة، أما إجمالي عدد الحاصلين على 50% فأكثر بلغ 82199 طالب وطالبة. وذلك بحضور الدكتور عربي أبوزيد مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.
 
 
وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب  الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية ، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم  في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدًا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم ، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح .
 
ومن جانبه؛ قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم رفع النتيجة على الموقع
 
https://kg-alex.com/nat2022/index.php
 
 
وأوضح أبوزيد أنَّ التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية يبدأ التقديم لها اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 12 من فبراير الجاري وتستمر لمدة خمسة عشر يومًـا ، كما يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات  الوزارية المنظمة .
 

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

نتيجه الشهاده الاعداديه بالاسكندريه

الشهاده الاعداديه بالاسكندريه

الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

الشهادة الإعدادية

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

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