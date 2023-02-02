رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس

أكدت محافظة الإسكندرية، أنه بعد قليل، سيتم الإعلان عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية للعام الدراسي 2022/ 2023، حيث يتوجه الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم إلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لاعتماد نتيجة التيرم الأول، وفى هذا الصدد ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بالإسم ورقم الجلوس



وسيتم الاعلان الرسمى عن النتيجة على الموقع الرسمى لمحافظة الإسكندرية، للإطلاع على النتيجة من خلال الإسم ورقم الجلوس، عبر الرابط التالي: http://www.alexandria.gov.eg/services/Results/default1.aspx

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

وكان الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أكد أنّ أعمال التصحيح وتقدير درجات طلاب الشهادة الإعدادية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022 / 2023 تجري على قدم وساق بمقار لجان النظام والمراقبة بالإدارات التعليمية التسع.

وأصدر تعليمات مشدّدة لموجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل ولجان التقدير بمراعاة الدقة التامة في تقدير درجات الطلاب ومراجعة جزئيات الأسئلة والتأكيد على تفقيط درجة الطالب وحظر استخدام الهواتف المحمولة والالتزام بكافة إجراءات الأمن والسلامة اللازمة داخل لجان التقدير، وشدَّد في تعليماته للجان النظام والمراقبة الالتزام ومراجعة أوراق الإجابة وكذلك جمع الجزئيات ومضاهاتها بمرآة ورقة الإجابة والدقة في رصد الدرجات بنوعيه الورقي والإلكتروني ومراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التقدير.

وفي سياق متصل، أشاد "أبوزيد" بالدور المتميز لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمرافق العامة والأحياء ومتابعة مديري عموم الإدارات لسير الامتحانات، وكذلك غرف العمليات بالإدارات والمديرية وجميع القائمين على العملية الامتحانية مُثمنًا قيمة العمل بروح الفريق.