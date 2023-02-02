محافظ الأقصر وإدارة مهرجان السينما الأفريقية يعقدون اجتماعا استعدادا لحفل الافتتاح

وتستعد قيادات محافظة الأقصر لاستقبال الدورة، حيث الانتشار فى مختلف أرجاء المدينة قبل ساعات من حفل الافتتاح العالمي للمهرجان الذي سيقام بمعبد الأقصر، والذي ينتظره العالم أجمع مساء يوم السبت المقبل، ويعرض على كافة القنوات الفضائية على الهواء مباشرة، لتتجه أنظار العالم من جديد لمصر التاريخية وهي تحتضن صناع السينما من كل أنحاء أفريقيا.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة خروج المهرجان على أكمل وجه وتفقد القاعات بل وزيادة عدد القاعات والمواقع وزيادة موقع جديد وهو ساحة سيدي ابو الحجاج والمفتوح للجمهور بجانب باقي المواقع، وتم تجهيز الذهبيات التي ستنقل ضيوف المهرجان إلى مقر حفل الافتتاح الذي مقررا نقله على الهواء مباشرة من خلال قناة نايل سينما ، وبرعاية الهيئة الوطنية للاعلام برئاسة حسين زين.

ومن الجدير بالذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية رئيسه الشرفي الفنان محمود حميدة، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج جابي خوري، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم ورعاية من وزارة الثقافة، وكذلك وزارات السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، والشباب والرياضة والخارجية وبرعاية محافظة الأقصر ونقابة السينمائيين ، والبنك الاهلي المصري.