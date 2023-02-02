محافظة الأقصر تعلن بدء تشغيل جهاز أشعة مقطعية بمستشفى الكرنك

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم، استلام وتشغيل جهاز أشعة مقطعية بمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة الأقصر، لرفع المعاناة عن المواطنين، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للإدارة العامة للأزمات والطوارئ بمحافظة الأقصر، لشكاوى المواطنين التى يتم رصدها.

وقالت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه بناءاً على اهتمام القيادة السياسية بحل تلك المشكلات بصورة فورية، تم رصد عدة شكاوى تفيد عدم وجود جهاز أشعة مقطعية بمستشفى الكرنك وصعوبة نقل الأعداد الكبيرة من المرضى إلى المستشفيات الأخري، وعلى الفور تم التواصل مع وزارة الصحة والسكان التي قامت بإرسال جهاز الأشعة المقطعية إلى مستشفى الكرنك في غضون أيام قليلة، لرفع المعاناة عن المواطنين ولسرعة إسعاف المرضى.

وفى نفس السياق، أعلن الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن استقبال المستشفى جهاز الأشعة المقطعية الجديد لخدمة المواطنين، حيث يجري تركيبه وتشغيله لدعم كافة أبناء المحافظة مستقبلاً.

وأضاف الدكتور خلف عمر لـ"اليوم السابع"، أنه تم وصول جهاز الأشعة المقطعية الجديد لخدمة المواطنين، تحت إشراف الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة، والدكتور هانى راشد نائب رئيس الهيئة، والدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى للهيئة، والدكتور محمد العقاد مدير الثانوية والثالثية، والدكتور أحمد شفيق مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

وكانت قد شهدت مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، إطلاق فعاليات مبادرة "دواء بدون أضرار"، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى، بالتعاون بين إدارة الجودة وإدارة التسويق وتنمية الأعمال وفريق الصيدلة الإكلينيكية، وتم تنفيذ فعاليات مبادرة دواء بدون أضرار والتي تهدف إلى توعية المرضى والعاملين بالمستشفى في العيادات الخارجية والأقسام الداخلية بضرورة التعامل الصحيح مع الأدوية، وكيفية تقليل المخاطر التي قد يتعرض لها المرضى نتيجة الاستخدام الخاطئ للأدوية، إضافةً بالتوعية بحقوق المريض، وفي ختام اليوم تم تكريم عدد من الأطباء والعاملين الأكثر حرصاً على الحفاظ على سلامة المريض بالأقسام المختلفة.