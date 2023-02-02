صورة اليوم.. رحلات اليوم الواحد تنعش زيارات السائحين للمعابد الأثرية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر زيادة رحلات اليوم الواحد القادمة من المقاصد السياحية بالبحر الأحمر بالموسم السياحى الشتوى الحالى، والتى تنعش الحركة السياحية المميزة من مختلف بلاد العالم على معابد الكرنك والأقصر، حيث يستمر الموسم الشتوى حتى شهر أبريل المقبل، وسط تحسن حالة الطقس ودرجات الحرارة المناسبة فى فصل الشتاء للتجول بين المعابد الأثرية والمقابر الفرعونية فى شرق وغرب الأقصر.



صورة اليوم.. رحلات اليوم الواحد تنعش زيارات السائحين بمعابد الكرنك

وفى هذا الصدد، قال الخبير السياحي أسامة عبد الغنى، إن رحلة اليوم الواحد من الغردقة إلى الأقصر هى التى تنعش حركة السياحة حالياً بالمعابد والمعالم السياحية والآثرية، والتى يتم تنظيمها لاكتشاف المدينة التاريخية العظيمة بمدينة طيبة كما كان يطلق عليها فى عهد الفراعنة، ويقبل عليها السياح من حول العالم.

ويضيف أسامة عبد الغنى لـ"اليوم السابع"، أن برنامج رحلة الأقصر من الغردقة لليوم الواحد تكون أيام الأحد والثلاثاء والخميس أسبوعياً، ويتم التوجه للأقصر لزيارة معابد الكرنك والأقصر شرقاً، ثم عبور النيل بالباصات السياحية لزيارة معالم الغرب الأثرية ومنها معبد الملكة حتشبسوت ومعبد الرمسيوم وتمثالى ممنون ومدينة هابو ومقابر وادى الملوك والملكات.

فيما صرح صلاح الماسخ مدير بمعابد الكرنك، أنه يشهد الموسم الشتوى حالة من الإقبال السياحى المميز، حيث يزور السياح المعابد الفرعونية بالكرنك ومعبد الأقصر ومعابد حتشبسوت والرمسيوم ومقابر وادى الملوك والملكات بالبر الغربي، موضحاً أنه لا يدخل سائح مدينة الأقصر إلا ويزور معبد الكرنك الذى يعد أحد أكبر دور العبادة فى العالم بمساحة تفوق 247 فدانا للمجموعة الأثرية داخل المعبد الذي بني منذ أكثر من 2000 عام مضت، حيث إنه أعظم دور عبادة فرعونية ودينية فى العالم بأكمله، والذي كان اسمها بالمصرية القديمة "آمون رع سيجم نحت"، بمعنى "الإله آمون مستجيب الدعاء وقابل الصلوات".