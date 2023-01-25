اليوم السابع
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مساعد وزير التنمية المحلية: صرف تريليون و500 مليار جنيه فى تنمية الصعيد

الأربعاء، 25 يناير 2023 12:09 ص
مساعد وزير التنمية المحلية: صرف تريليون و500 مليار جنيه فى تنمية الصعيد الدكتور هشام الهلباوى
الأمير نصرى

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قال الدكتور هشام الهلباوى، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، إنه منذ تولى الرئيس السيسى فى 2014 وحتى الآن تم صرف تريليون و500 مليار جنيه فى تنمية الصعيد فى كافة قطاعات الحياة، مشيرا إلى أنه تم تطوير 342 قرية فى حياة كريمة بالصعيد.
 
وأضاف هشام الهلباوى خلال استضافته ببرنامج "يحدث فى مصر" على قناة "mbc  مصر"، أن 65.29 مليار جنيه هى حجم الاستثمارات فى مشروعات الصعيد والبحر الأحمر، ووصلنا إلى 92% فى توصيل الصرف فى المدن، وأن 40% من سكان الصعيد كانوا يعانون من الصرف الصحى وتم إدخاله فى عهد الرئيس السيسى.
 
وأشار هشام الهلباوى إلى أنه تم إنفاق 39 مليار جنيه بقطاعات الكهربا والمجازر والأمر والمرور والنظافة والطرق، موضحا أن محطتا صرف بمدينتى قفط بمحافظة قنا ونقادة تم بناؤهما فى 2007 ولم يستكملا إلا فى عهد الرئيس السيسى، لافتا إلى أن 2.2 مليار جنيه حجم منظومة المخلفات الصلبة.
 
تابع هشام الهلباوى، أن 1.14 مليار جنيه هو حجم إجمالى تدخلات المرحلة الأولى من حياة كريمة فى 221 قرية، لافتا إلى أنه تم إنشاء 3961 مشروعا بسوهاج وقنا من يناير 2018 حتى 2021/2022، مشيرا إلى أن الصيانة الدورية للطرق تمنع انهيارها وتجعلها صالحة لأكثر من 20 عاما.
 
أوضح هشام الهلباوى أنه تم تخصيص 16.3 مليار جنيه لبرامج التنمية المحلية، وأن 5.4 مليار جنيه حجم المرحلة التمهيدية لحياة كريمة، لافتا إلى أنه تم صرف 40 مليار جنيه لتطوير الكهرباء فى 43 مركز فى الصعيد.

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تنميه الصعيد

الكهرباء

الصرف الصحى

حياه كريمه



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