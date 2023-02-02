قاتل طليقته بالجيزة يعترف بتفاصيل ارتكاب جريمته وطريقة التخلص من الجثة

كتب أحمد إسماعيل

اعترف المتهم بقتل طليقته بالجيزة أمام النيابة العامة، مؤكدا أنه حال تواجده رفقة طليقته بالشقة محل سكنها، حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام خلالها بالتعد عليها بالخنق، مما أودى بحياتها، وقام باصطحاب نجليهما سن 6، وسن 7 لمنزل والدته، وتوجه بجثمان المجنى عليها بالسيارة قيادته "مُستأجرة" لمنطقة صحراوية، وقام بإضرام النيران بها، مستخدمًا كمية من البنزين، وقام بالإرشاد عن مكان الجثمان.

واستمعت النيابة للشهود من جيران المجني عليها، وفيما امرت بتشريح جثة المجني عليها للتصريح بالدفن.

وكان قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة تلقي بلاغ بتغيب ربة منزل، وعقب تقنين الإجراءات تبين أن طليقها "له معلومات جنائية" قام بقتها والتخلص من جثمانها.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وأسفرت جهوده عن أن المذكور وراء ارتكاب الواقعة.

فيما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم التجديد له 15 يوما على ذمة التحقيقات.