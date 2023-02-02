اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 فبراير 2023 09:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

فتح باب التظلمات على الشهادة الإعدادية بالجيزة الأحد المقبل لمدة 15 يوما

الخميس، 02 فبراير 2023 09:30 ص
فتح باب التظلمات على الشهادة الإعدادية بالجيزة الأحد المقبل لمدة 15 يوما امتحانات
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة لاستقبال طلبات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك بعد أن قررت فتح باب التظلمات على نتيجة الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022 / 2023، اعتبارا من يوم الأحد المقبل لمدة 15 يوما.

وأكدت المديرية، فى بيان لها، أن تقديم التظلمات على نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية 2023، سيكون بالإدارات التعليمية التابعة لها المدرسة.

وأعلنت المديرية نتيجة الشهادة الإعدادية، موضحة أنه يمكن للطالب الحصول على نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية، بالرقم القومى من خلال المدرسة أو من خلال الدخول على الرابط التالى: http://gizaresult.com/.

جدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2022 / 2023 بنسبة نجاح بلغت 76.81%، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية بعد اعتماد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لنتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كالتالي:

في المركز الأول (الدقي)، الثاني (الهرم)، الثالث (جنوب الجيزة)، الرابع (الوراق)، الخامس (الشيخ زايد)، السادس (العمرانية)، السابع (الصف)، الثامن (العجوزة)، التاسع (أطفيح)، العاشر (شمال الجيزة)، الحادي عشر (6 أكتوبر)، الثاني عشر (منشأة القناطر)، الثالث عشر (البدرشين)، الرابع عشر (العياط)، الخامس عشر (بولاق الدكرور)، السادس عشر (الحوامدية)، السابع عشر (كرداسة)، الثامن عشر (أوسيم)، التاسع عشر (أبو النمرس)، العشرون (الواحات البحرية).

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة القسم المهني، فقد بلغت نسبة النجاح 95.16%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 98.61%، وبنسبة نجاح بلغت 100% للمكفوفين.


نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

الشهادة الاعدادية

تعليم الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة

طلاب الشهادة الاعدادية

نتائج الامتحانات

الفصل الدراسي الاول

امتحانات نصف العام

صفوف النقل

المصروفات الدراسية

الثانوية العامة

الصف السادس الابتدائي

نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي

الجيزة

نتيجة اولى ثانوي

نتيجة طلاب اولى ثانوي في الجيزة

نتيجة طلاب تانية ثانوي في الجيزة

نتائج امتحانات 2023

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة



الموضوعات المتعلقة

التأخيرات المتوقعة اليوم فى مواعيد القطارات بالسكة الحديد

الخميس، 02 فبراير 2023 09:19 ص

جرارات جديدة على قضبان السكة الحديد.. تفاصيل

الخميس، 02 فبراير 2023 08:00 ص

مواعيد قطارات السكة الحديد فى الوجهين البحرى والقبلى

الخميس، 02 فبراير 2023 05:30 ص

خدمات جديدة بالسكة الحديد وقطارات إضافية على خط الصعيد.. تشغيل قطار درجة ثالثة مكيفة من الإسكندرية لـ أسوان والعكس بأسعار أقل.. توزيع العربات الروسى الجديدة بجداول تشغيل جديدة للتسهيل على الركاب

الأربعاء، 01 فبراير 2023 05:00 م

مصرع شخص أسفل عجلات قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد فى الشرقية

الأربعاء، 01 فبراير 2023 11:06 ص

التأخيرات المتوقعة اليوم فى مواعيد القطارات بالسكة الحديد

الأربعاء، 01 فبراير 2023 09:12 ص

مواعيد قطارات السكة الحديد فى الوجهين البحرى والقبلى

الأربعاء، 01 فبراير 2023 05:00 ص

السكة الحديد يتعاقد مع عمر صلاح قادما من فيوتشر على سبيل الإعارة

الثلاثاء، 31 يناير 2023 11:08 م

مجلس النواب يوافق على اتفاقية لتطوير خط السكة الحديد الأقصر - السد العالي.. نواب: يخدم أهالى الصعيد.. يؤكدون: "وجه قبلى جديد" فى عهد الرئيس السيسى.. الاتفاقية تتضمن تجديدا وتطويرا شاملا للبنية التحتية والإشارات

الثلاثاء، 31 يناير 2023 09:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة