ضبط المتهمين بالتشاجر فى الدقهلية بسبب الميراث

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

نجحت الداخلية في ضبط طرفى مشاجرة بالدقهلية لخلافات بينهما، وذلك فى ضوء ما رصدته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية بتداول مقطع فيديو على تطبيق "واتس آب" يتضمن تعدى بعض الأشخاص على سيدات داخل مسكنهم بدائرة قسم شرطة الكردى بمديرية أمن الدقهلية.

بالانتقال وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (إحدى السيدات ونجلتها) طرف ثانى (نجل الأولى وشقيقه وزوجة شقيقه - مقيمين بدائرة قسم شرطة الكردى) تعدى كل منهم على الآخر بإستخدام "عصى خشبية" كانت بحوزتهم دون حدوث إصابات لوجود خلافات بينهم حول الميراث.. وبسؤالهم أيدوا ذات المضمون وأقروا برغبتهم فى التراضى والتصالح فيما بينهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.