جولة داخل أجنحة الأعمال اليدوية بمعرض ديارنا بالأقصر.. فيديو وصور

ويضم معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، عددا كبيرا من الأجنحة المختلفة بجانب معرض الأثاث الذى يقام للمرة الأولى بمحافظة الأقصر بمشاركة الإتحاد التعاونى الإنتاجى والجمعيات التعاونية للأثاث بدمياط، حيث تستمر فعاليات المعرض الذى يقام بساحة سيدى أبو الحجاج بجوار معبد الأقصر فى الفترة من 29 يناير الجارى حتى 9 فبراير المقبل، حيث يفتح المعرض أبوابه من العاشرة صباحًا إلى العاشرة مساء يوميًا طوال فترة إقامته.

ويقام المعرض على مساحة 1800م، ويقوم العارضون بعرض منتجات متنوعة من السجاد والكليم والاكسسوار والزجاج والخوص والمفروشات والكروشيه والمكرمية والملابس والخزف والإكسسوار المنزلى من الأخشاب والنحاس والفضة والألباستر والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، وغيرها من المنتجات بمشاركة عدد من المحافظات منها محافظات أسوان وسوهاج وأسيوط وبنى سويف والفيوم وشمال وجنوب سيناء والقاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى مشاركة الجمعيات التعاونية الانتاجية للأثاث والتى تعرض حجرات النوم والصالون والانتريهات بأسعار اقتصادية، حيث أن صناع الأثاث لا يتواجدون بالشكل الكافي فى المحافظة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى أن إقامة معرض ديارنا بمحافظة الأقصر سواء للحرف اليدوية والتراثية أو للأثاث يأتى استكمالا لمسيرة دعم الوزارة لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية التى تعبر عن التراث المصرى بكل منتجاته، وكذلك للجمعيات التعاونية الإنتاجية، كما أنه يأتى فى إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية فى كل محافظات الجمهورية.