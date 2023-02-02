تموين بورسعيد تضبط مخبزا يبيع "فينو وتوست" بالمسامير

بورسعيد - محمد عزام

شن رجال الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، حملة مكبرة، اليوم الخميس، على المخابز للتأكد من مطابقة الخبز للمواصفات، حفاظًا على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة، التى أشرف عليها محمد عوض، وكيل المديرية وبالتنسيق بين المهندس خالد فهمي، مدير إدارة الرقابة، وابراهيم الدهري، رئيس الرقابة، عن ضبط 175 رغيف فينو معبأ داخل أكياس و24 توست مجهز آلى و60 توست مغلف، داخل أحد المخابز نطاق حى المناخ وبداخلها مسامير وحديد وصدأ.

وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة لمخالفة أحكام القانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس، وتحرر محضر بالواقعة رقم 553 جنح المناخ، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العام للمخابز، أنه جارى التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تحديد سعر الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية بالتكلفة الفعلية وبأسعار أقل من الخبز السياحي "الخبز الحر" وأن ذلك سيعمل حالة توازن فى الأسواق ويحد من غلاء أسعار الخبز السياحي، حيث يستطيع المواطن من الحصول على كارت مسبق الدفع من مكاتب البريد لصرف الخبز من المخابز البلدية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية .