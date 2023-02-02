تحرير 65 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على الأسواق والمخابز بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

شنت مديرية التموين بالمنيا بالتنسيق مع إدارة تموين ملوى برئاسة أيمن إسماعيل، حملة مكبرة، على الأسواق والمخابز البلدية بالتعاون مع مباحث التموين والجهات المعنية، وأسفرت الحملة عن تحرير 37 مخالفة تموينية لعدد من المحلات، وتنوعت ما بين 23 مخالفة عدم إعلان عن أسعار، 6 مخالفات عدم إحتفاظ بشهادة صحية، 8 مخالفات حيازة سلع غذائيّة بدون فواتير ، كما تم تحرير 28 مخالفة تموينية خلال المرور على المخابز البلدية تنوعت مابين نقص وزن، عدم اعطاء بون، عدم نظافة ادوات العجن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء الوزير اسامه القاضى محافظ المنيا، وتكليفات اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى ، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ، وذلك لإحكام الرقابة وتطبيق أحكام القانون حيال المخالفات، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.