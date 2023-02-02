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تفاصيل العثور على جثة شاب بشوارع شبرا الخيمة بسبب جرعة مخدرات زائدة

الخميس، 02 فبراير 2023 06:53 م
تفاصيل العثور على جثة شاب بشوارع شبرا الخيمة بسبب جرعة مخدرات زائدة جثة - أرشيفية
القليوبية- إبراهيم سالم

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شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، العثور على جثة شاب فى العقد الثالث من عمره، ملقاة بشارع 15 مايو، دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، جرى نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

 

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة شاب مجهولة الهوية، فى العقد الثالث من عمره، ملقاة بشارع 15 مايو أمام معهد زوسر.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة شاب فى العقد الثالث من عمره ملقاة بشارع 15 مايو امام معهد زوسر، لقى مصرعه اثر تعاطيه جرعة مخدرات زائدة، وتم نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.


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