ندب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق مخزن كيماويات بشبرا الخيمة وفحص التراخيص

وكشفت المعاينة الأولية نشوب حريق بالطابق الأرضي في عقار مكون من 4 طوابق بشارع الشعراوى القديم، حيث تم السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق في مخزن كيماويات بالطابق الأرضي داخل عقار مكون من 4 طوابق بشارع الشعراوى القديم بمدينة شبرا الخيمة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحريق وتم الدفع بـ9 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة والممتلكات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.