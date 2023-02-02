جاء ذلك في تغريدة لفون دير لاين عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية.

وكتبت فون دير لاين:" من الجيد أن أعود إلى كييف، للمرة الرابعة منذ بدء العمليات العسكرية الروسية، وهذه المرة مع فريقي من المفوضين، نحن هنا معًا لنظهر أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب أوكرانيا بحزم كما كان دائمًا، ولتعميق دعمنا وتعاوننا بشكل أكبر".

وبحسب "يوكرين فورم"، من المقرر أن يُعقد اجتماع لأعضاء هيئة مفوضي الاتحاد الأوروبي، برئاسة أورسولا فون دير لاين، مع الحكومة الأوكرانية في وقت لاحق من اليوم وستشمل موضوعات المناقشة دعم أوكرانيا في مكافحة الهجمات الروسية، وتنسيق الجهود لاستعادة وحدة أراضيها ومواصلة الإصلاحات الرئيسية وطريق أوكرانيا إلى العضوية في الاتحاد الأوروبي. كما ينتظر أن تُعقد القمة الرابعة والعشرون بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في أوكرانيا غدًا الجمعة.

