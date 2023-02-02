الأب بطرس دانيال: هند رستم طلبت منى رقم يوسف شعبان بعد بكائه على المسرح

كتب: محمد الأحمدى

قال الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما إن المورخ السينمائى الراحل فريد الميزاوى شجع الرهبان الفرنسيسكان لإنشاء المركز وكان بوجود الأب بطرس فرنسيس وهو راهب فرنسيسكانى وكان بوجود مكتب في القاهرة ومكتب فى سموحة بالإسكندرية وشجعوا الشباب لمشاهدة الأفلام العربية والأجنبية وجاء من بعده فكرة مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما.

وأضاف خلال لقائه مع تلفزيون اليوم السابع أن مدارس الرهبان والراهبات سوف تنظم مسابقة في المواهب بين طلابها ثم التصفيات النهائية في المركز، فالفن له دور هام جدا في المجتمع وبعض المواطنين يأخذون الفنانين مثلهم الأعلى.

وقال إن علاقته بالفنانين قوية جدا ولهم تأثير كبير في حياته وكان أبرزهم الفنانة هند رستم حيث كان دائم الزيارة لها في منزلها، وكان يستمع إلى أحاديتها عن زملائها الفنانين وخصوصا الفنان محمود المليجى، وتحدث أيضا عن الفنانة زبيدة ثروت وعن بساطتها وحبها للخير.

وأوضح الأب بطرس دانيال إن الفنان يوسف شعبان خلال تكريم له في إحدى المهرجانات بكى على المسرح عن تعبه وأتصلت به الفنانة زبيدة ثروت وطلبت رقم تليفون الفنان يوسف شعبان للاطمئنان عليه وأبرز أرقام تليفونات الحضور من المكرمين أيضا.

وأشار إلى أنه يتواصل دائما مع الفنان جورج سيدهم وسيد زيان وفؤاد خليل الذى قضى 5 سنوات في المستشفى ويوسف داود وكذلك الفنان عادل إمام الذى يتواصل معه طوال الوقت.

وذكر أن الفن يستطيع أن يعود مثل نجاحه زمان فيكون بدون معاكسات فالمعاكسات قديما لم يكن بها إسفاف ولم يكن هناك ألفاظ خادشة، موضحا أن صناع السينما هم في الأساس من يقودون المجتمع