اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 فبراير 2023 08:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأب بطرس دانيال: هند رستم طلبت منى رقم يوسف شعبان بعد بكائه على المسرح

الخميس، 02 فبراير 2023 08:00 م
الأب بطرس دانيال: هند رستم طلبت منى رقم يوسف شعبان بعد بكائه على المسرح الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما إن المورخ السينمائى الراحل فريد الميزاوى شجع الرهبان الفرنسيسكان لإنشاء المركز وكان بوجود الأب بطرس فرنسيس وهو راهب فرنسيسكانى وكان بوجود مكتب في القاهرة ومكتب فى سموحة بالإسكندرية وشجعوا الشباب لمشاهدة الأفلام العربية والأجنبية وجاء من بعده فكرة مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما.

 

وأضاف خلال لقائه مع تلفزيون اليوم السابع أن مدارس الرهبان والراهبات سوف تنظم مسابقة في المواهب بين طلابها ثم التصفيات النهائية في المركز، فالفن له دور هام جدا في المجتمع وبعض المواطنين يأخذون الفنانين مثلهم الأعلى.

وقال إن علاقته بالفنانين قوية جدا ولهم تأثير كبير في حياته وكان أبرزهم الفنانة هند رستم حيث كان دائم الزيارة لها في منزلها، وكان يستمع إلى أحاديتها عن زملائها الفنانين وخصوصا الفنان محمود المليجى، وتحدث أيضا عن الفنانة زبيدة ثروت وعن بساطتها وحبها للخير.

 

وأوضح الأب بطرس دانيال إن الفنان يوسف شعبان خلال تكريم له في إحدى المهرجانات بكى على المسرح عن تعبه وأتصلت به الفنانة زبيدة ثروت وطلبت رقم تليفون الفنان يوسف شعبان للاطمئنان عليه وأبرز أرقام تليفونات الحضور من المكرمين أيضا.

وأشار إلى أنه يتواصل دائما مع الفنان جورج سيدهم وسيد زيان وفؤاد خليل الذى قضى 5 سنوات في المستشفى ويوسف داود وكذلك الفنان عادل إمام الذى يتواصل معه طوال الوقت.

 

وذكر أن الفن يستطيع أن يعود مثل نجاحه زمان فيكون بدون معاكسات فالمعاكسات قديما لم يكن بها إسفاف ولم يكن هناك ألفاظ خادشة، موضحا أن صناع السينما هم في الأساس من يقودون المجتمع

 


المركز الكاثوليكى للسينما

تليفزيون اليوم السابع

الاسكندريه

سموحه

الرهبان الفرنسيسكان



الموضوعات المتعلقة

الأب بطرس دانيال: عادل إمام فنان رائع وأحمد زكى أصر على استضافتنا خلال مرضه

السبت، 07 يناير 2023 11:53 م

الأب بطرس دانيال: الرئيس السيسى أول رئيس يجدد الكنائس ويقنن أوضاعها

الجمعة، 06 يناير 2023 02:40 م

الأب بطرس دانيال ينعي هشام سليم: فقد الوسط الفني شخصية جميلة

الخميس، 22 سبتمبر 2022 01:25 م

الأب بطرس دانيال يكرم أبطال مسلسل "جزيرة غمام".. صور

الجمعة، 19 أغسطس 2022 09:47 م

الأب بطرس دانيال: انتظرت مع أبى نتيجة الثانوية العامة من ميكروفون المدرسة سنة 1985

السبت، 06 أغسطس 2022 07:00 ص

فى ذكرى ميلاد بابا العرب.. البابا شنودة ألف 137 كتابا وقصيدة ورسم 117 أسقفاً و400 كاهن.. أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط يصفه بـ"ابن نكتة".. والأب بطرس دانيال: كان يستقبل الفقراء ويعطيهم مساعدات قبل الضيوف

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 11:47 ص

الأب بطرس دانيال: تعودنا على زيارة الفنانين المرضى كنوع من التكريم لهم

السبت، 28 مايو 2022 04:13 م

أول صورة لـ نضال الشافعي من المستشفى.. والأب بطرس دانيال يهديه أسماء الله الحسنى

الإثنين، 23 أغسطس 2021 02:54 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة