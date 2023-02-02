اعرف نتائج الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة والمحافظات الأخرى.. برقم الجلوس

كتب – أحمد مرعى

ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن اعتمدها محافظو تلك المحافظات، بنسب النجاح مختلفة وفقا لكل محافظة، وذلك فى إطار الخدمة التى يقدمها الموقع لقرائه وللحصول عليها بأسرع الطرق، حيث يتيح "اليوم السابع" لقرائه نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية فى محافظات مصر للعام الدراسى 2022/2023.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى القاهرة.. تعرف عليها برقم الجلوس

ففي القاهرة أتاحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022 / 2023، برقم الجلوس، وفى السياق ذاته، أكد أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022 / 2023، ستكون متاحة فى المدارس يوم السبت القادم.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الحصول على النتيجة اليوم الخميس، عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح 77.7%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190334 طالبا وطالبة حضر منهم 18520 طالبا وطالبة ونجح 143928 طالبا وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2%، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 84 %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 93.2% ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 60.2% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 53%.

اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية برقم الجلوس.. ادخل الآن

وفى الإسكندرية ينشر اليوم السابع نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية ، ويمكن الإطلاع عليها بالإسم ورقم الجلوس ، حيث اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم نتيجة الفصل الدراسى الأول الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسى 2023 / 2022 بنسبة نجاح بلغت 81.5 %، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 102573 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100848 طالب وطالبة، أما إجمالى عدد الحاصلين على 50% فأكثر بلغ 82199 طالب وطالبة. وذلك بحضور الدكتور عربى أبوزيد مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق فى سائر مراحل حياتهم الدراسية ، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم فى نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدًا أنهم السبب الرئيسى فى نجاح أبنائهم ، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح .

فيما أعلن الدكتور عربى أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية ، أنَّ التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية ، سوف يبدأ التقديم لها اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 12 من فبراير الجارى وتستمر لمدة خمسة عشر يومًـا ، كما يحق لولى الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.

وأكد لدكتور عربى أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، على أنّ أعمال التصحيح وتقدير درجات طلاب الشهادة الإعدادية لامتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022 / 2023 تمت بمقار لجان النظام والمراقبة بالإدارات التعليمية التسع.

وأنه أصدر تعليمات مشدّدة لموجهى عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل ولجان التقدير بمراعاة الدقة التامة فى تقدير درجات الطلاب ومراجعة جزئيات الأسئلة والتأكيد على تفقيط درجة الطالب وحظر استخدام الهواتف المحمولة والالتزام بكافة إجراءات الأمن والسلامة اللازمة داخل لجان التقدير، وشدَّد فى تعليماته للجان النظام والمراقبة الالتزام ومراجعة أوراق الإجابة وكذلك جمع الجزئيات ومضاهاتها بمرآة ورقة الإجابة والدقة فى رصد الدرجات بنوعيه الورقى والإلكترونى ومراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التقدير.

وفى سياق متصل، أشاد "أبوزيد" بالدور المتميز لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمرافق العامة والأحياء ومتابعة مديرى عموم الإدارات لسير الامتحانات، وكذلك غرف العمليات بالإدارات والمديرية وجميع القائمين على العملية الامتحانية مُثمنًا قيمة العمل بروح الفريق.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الجيزة

وفي محافظة الجيزة، اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، مساء أمس الأربعاء، بنسبة نجاح بلغت 76.81% بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية كالتالى:

فى المركز الأول (الدقي)، الثانى (الهرم)، الثالث (جنوب الجيزة)، الرابع (الوراق)، الخامس (الشيخ زايد)، السادس (العمرانية)، السابع (الصف)، الثامن (العجوزة)، التاسع (أطفيح)، العاشر (شمال الجيزة)، الحادى عشر (6 أكتوبر)، الثانى عشر (منشأة القناطر)، الثالث عشر (البدرشين)، الرابع عشر (العياط)، الخامس عشر (بولاق الدكرور)، السادس عشر (الحوامدية)، السابع عشر (كرداسة)، الثامن عشر (أوسيم)، التاسع عشر (أبو النمرس)، العشرون (الواحات البحرية).

كما اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجه القسم المهنى فقد بلغت نسبة النجاح 95.16%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 98.61%، وبنسبة نجاح بلغت 100% للمكفوفين.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023 يوم أمس، مؤكدة أنه تم إتاحة النتيجة في المدارس لجميع الطلاب ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 2 فبراير.

محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 82.88%

اعتمد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم الخميس نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 82.88% .

حضر اعتماد النتيجة العميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة وياسرعمارة مدير عام التربية والتعليم بالسويس وسلمي الشاعر مستشارالمحافظ لشئون التعليم ورؤساء الكنترول .

وقدم المحافظ التهنئة للناجحين فى الشهادة الإعدادية مؤكداً على أهمية تقديم كل الجهود من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية من اجل تفوق أبنائنا ويصبحوا مواطنين صالحين يستفيد منهم المجتمع ، مقدما الشكر لمديرية التربية و التعليم و هيئة التدريس و العاملين بها لجهودهم المتميزة نحو الارتقاء بالعملية التعليمية و التعليم بمدارس السويس

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات بالكنترولات، على أن تعلن النتائج إلكترونيا يستطيع الطالب الحصول على درجاته برقم الجلوس، مشددة على أن الفصل الدراسي الأول مخصص له 140 درجة و140 درجة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ليصبح المجموع الكلى للشهادة الإعدادية 280 درجة بالفصلين الدراسيين.

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد.. بالاسم ورقم الجلوس

وينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد، التى اعتمدها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بنسبة 76.8%، ويتيح "اليوم السابع" لقرائه نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد للعام الدراسى الحالي.