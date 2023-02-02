استعدادات افتتاح "صنع فى البحر الأحمر" لعرض منتجات المدينة الصناعية.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تستعد محافظة البحر الأحمر بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وادارات المصانع المختلفة بالمدينة الصناعية بالغردقة في استمرار التجهيزات بافتتاح معرض "صنع في البحر الأحمر"، تمهيداً لافتتاحه قريباً علي طريق الحجاز بمنطقة حفر الباطن، بهدف عرض المنتجات التي يتم تصنيعها بالمدينة الصناعية بالبحر الأحمر.

ومن المقرر أن يضم المعرض العديد من المنتجات الغذائية والورقية والزيوت الطبيعية وأعمال الديكور والزينة، كما أنه يعتبر أول معرض يتم تجهيزه بجميع المحافظات يعرض به المنتجات التي يتم تصنيعها بمجمع الصناعات بالمحافظة، وأن المعرض يستقبل المواطنين حالياً تمهيداً لافتتاحه الرسمي قريباً بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

يقام المعرض بطريق الحجاز بالغردقة بالتعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإدارة الإنتاج بالمحافظة، ورابطة مصنعي المجمع الصناعي بالغردقة ، ويعرض فيه منتجات 27 مصنعاً من المجمع الصناعي بمدينة الغردقة .

يعمل المعرض بشكل تجريبي من الساعة العاشرة صباحا حتي العاشرة مساءا تمهيدا للافتتاح الرسمى فى حضور جميع المعنين ورجال الأعمال والاستثمار السياحى فى المحافظة.