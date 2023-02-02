اليوم السابع
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فصل التيار الكهربائى عن منطقة الأحياء فى الغردقة اليوم

الخميس، 02 فبراير 2023 09:00 ص
فصل التيار الكهربائى عن منطقة الأحياء فى الغردقة اليوم قطع الكهرباء- أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر فصل التيار الكهربائى عن منطقة الأحياء بمدينة الغردقة، اليوم الخميس، لمدة 5 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرا لصيانة موزع الرياح، من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر. 
 
وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أن فصل التيار يبدأ من اليوم وسيستمر حتى غد بداية من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا وغد فى نفس الساعات، وذلك لصيانة موزع الرياح ضمن خطة الصيانة الدورية التى تتبعها ادارة الصيانة بالقطاع يوميا.
 
وكان تم فصل التيار الكهربائى الأحد الماضي عن مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية أيضا منها منطقة لوست سينى، وجمال هلال، ومرعى 1، 2، كذلك مناطق مبارك 1 ،2، 3.
 
وكان مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر قد أكد أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

 


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