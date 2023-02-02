إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب 3 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمى "ديرب نجم - السنبلاوين" بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، إخطارا من مركز شرطة ديرب نجم، يفيد ورود إشارة بوقوع حادث تصادم بطريق ديرب نجم - السنبلاوين، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم الدفع بمرفق الإسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى ديرب نجم المركزى.

وتبين أن الإصابات عبارة عن سحجات وكدمات وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم داخل المستشفى، وقامت الأجهزة برفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام قائدى المركبات، وتحرير محضر بالواقعة.