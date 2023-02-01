اليوم السابع
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مصرع رضيعة إثر سقوطها من علو بالشرقية

الأربعاء، 01 فبراير 2023 12:19 م
مصرع رضيعة إثر سقوطها من علو بالشرقية جثه
الشرقية- فتحية الديب

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لفظت رضيعة أنفاسها إثر سقوطها من علو داخل منزلها بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من  قسم شرطة القرين، يفيد ورود إشارة مستشفى القرين المركزى بوصول" م أ ع" سنة ونصف، جثة هامدة إثر إصابتها من سقوط من علو مما أودى بوفاتها، وتبين من سؤال أسرتها سقوطها من علو أثناء اللهو بالمنزل، تم تحرير ر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.

وفى سياق متصل لقى شاب مصرعه، إثر تعرضه لحادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين بالطريق الإقليمى تجاه بنها نطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة منيا القمح، يفيد إشارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الإقليمى تجاه بنها بعد نزلة السعديين.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ بالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين نتيجة التخطي الخاطئ وذلك بالطريق الإقليمى تجاه بنها بعد نزلة السعديين، وأسفر الحادث عن مصرع" فارس إ أ" 21 عاما مقيم منيا القمح، وإصابة شاب أخر، تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصاب إلى مستشفى السعديين والتحفظ على المتوفى بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ولحين إصدار قرارها بالدفن، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


 


الشرقية

مصرع طفلة

سقوط من علو

مدينة القرين

مستشفى القرين



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