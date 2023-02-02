ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع الفلبينية منح الولايات المتحدة وصولا موسعا إلى قواعدها العسكرية بموجب اتفاقية التعاون الدفاعي،وكان وزير الدفاع الأمريكي أوستن وصل أمس إلى الفلبين لإجراء محادثات حول نشر القوات الأمريكية والأسلحة في المزيد من قواعد الجيش الفلبينى لتعزيز تدابير الردع ضد الإجراءات الصينية المتزايدة تجاه تايوان وفي المحيطين الهندي والهادي.

وتوجه أوستن إلى مانيلا قادما من كوريا الجنوبية، حيث التقى نظيره الكوري الجنوبي، وعقدا محادثات حول نشر الولايات المتحدة أسلحة متطورة مثل الطائرات المقاتلة في شبه الجزيرة الكورية لتعزيز التدريب المشترك مع القوات الكورية الجنوبية ردا على تنامي التهديد النووي لكوريا الشمالية.