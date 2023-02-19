8 نصائح من التموين للمستهلك خلال الأوكازيون الشتوى 2023.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس العمل بالأوكازيون الشتوي 2023 ويستمر لمدة شهر، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية ، ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوي 2023، فإن المحلات التي تشارك في الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الشتوي.

وأصدر قطع التجارة الداخلية بوزارة التموين نشرات توعية للمستهلك ، منها مشاهدة الملابس بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها، وأنه فى حالة وجود لون المنتج باهتا فإنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجارى وأيضا التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقك فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية.