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"التموين" تشن حملات مكثفة على الأسواق لمتابعة عروض الأوكازيون الشتوي 2023

السبت، 18 فبراير 2023 10:52 ص
"التموين" تشن حملات مكثفة على الأسواق لمتابعة عروض الأوكازيون الشتوي 2023 الأوكازيون الشتوى
كتب مدحت وهبة

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تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية الحملات على الأسواق لمتابعة الاوكازيون الشتوي 2023  والتأكد من جودة المنتجات المطروحة وأيضا مدى التزام التجار بتخفيضات الأسعار المعلنة ومن يثبت مخالفته يتم تحرير محضر وإحالته الى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية .
 
كان تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية قد كشف  أن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوى 2023 بلغ 2477 محلا حتى الآن، منها 2374 قطاعا خاصا، و73 محلا قطاع عام، و30 استثمارى، ويستمر الأوكازيون لمدة شهر وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
 
ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوي 2023 فإن المحلات التي تشارك فى الأوكازيون لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الشتوي .
 
وكان أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، أشار إلى أنه جار العمل بموسم الأوكازيون الشتوى 2023 مع تشديد الرقابة على الأسواق تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية للتأكد من جدية العروض، لافتا إلى أن وزارة التموين تحرص على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة محدودي الدخل، إضافة إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية.
 
 

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الاوكازيون الشتوي 2023

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