21فرقة فنون دولية ومحلية تواصل عروضها بـ14موقعا ضمن مهرجان أسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

واصلت 21 فرقة للفنون الشعبية الدولية والعربية والإفريقية والمصرية عروضها، داخل 14 موقعا ثقافيا بمحافظة أسوان، قدمت خلالها لوحات من الرقصات الفنية والأغانى التراثية والوطنية، ضمن مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون، خلال الفترة من16 إلى 22 فبراير الجارى.

جاء ذلك وسط إقبال وحضور جماهيرى كبير، وفى أجواء من البهجة والكرنفالات والعروض الفلكولورية، التي عمت جميع مراكز ومدن المحافظة، وبرعاية وزيرة الثقافة، ومحافظ أسوان.

وأعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته للمسئولين بتوفير كافة أوجه الدعم لمختلف الفعاليات الجارية، من خلال الإستمرار فى أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة الإنارة فى مواقع العروض، بجانب التأكد من توافر وسائل الأمان والحماية والسلامة المهنية، بالإضافة إلى رفع درجة الإستعداد فى المستشفيات ونقاط الإسعاف والحماية المدنية.

وأضاف محافظ أسوان، أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، لإنجاح المهرجان وإخراجه بالشكل الأمثل، باعتبار ذلك ماراثون ثقافى وفنى سنوى يساهم فى الترويج والتسويق السياحى لأسوان ، بالإضافة إلى إضفاء أجواء البهجة والفرحة والسعادة على مواطنى أسوان بمختلف مدنها ومراكزها.

وفى نفس السياق أكدت نجوى أحمد مدير عام الثقافة بأسوان بأنه جارى تنفيذ البرنامج الفني المتنوع الخاص بفعاليات مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون والتى تجوب مختلف مدن ومراكز المحافظة خلال الفترة الحالية وتشارك فيها فرق الفنون الشعبية والتلقائية لـ 10 دول هى فلسطين والسودان وسريلانكا واليونان وبولندا والمكسيك ورومانيا وأندونيسيا وكوريا الجنوبية وسلوفاكيا.

وأشارت مدير عام فرع ثقافة أسوان، إلى أن هناك 11 فرقة مصرية هى أسوان وتوشكى والأقصر وقنا وسوهاج وبورسعيد ومرسى مطروح والحرية بالإسكندرية والإسماعيلية والعريش والشرقية.