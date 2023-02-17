"أنا دمى فلسطينى" و"الأراجيد" عروض فنية بمهرجان أسوان الدولى العاشر.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تواصل فرق الفنون الشعبية عروضها المميزة على أرض محافظة أسوان، ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون، والذى يقام خلال الفترة من 16 وحتى 22 فبراير الجارى، على هامش الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على قدس أقداس معبد أبوسمبل جنوب مصر.

وشهد مسرح فوزى فوزى، مساء الجمعة، عروضاً فنية لفرقة سريلانكا قدموا خلالها رقصات مليئة بالحركة واللون، عرفة الجمهور على جمال الرقص السريلانكى، أعقبه قدمت فرقة بورسعيد بقيادة المدرب محمد حسن صالح للفنون الشعبية قدمت الفرقة الموروث الشعبي لمحافظة بورسعيد تضمن عدة تابلوهات استعراضية على أنغام السمسمية، ومنها "الضمة، الصيادين، الخلالة، ياطير يارمادى، البحرية، آه يا لاللي، بتغنى لمين يا حمام، كلاكيت المعالق"، وقدمت جوستين رامز عزف على الأورج لمقطوعات من اغانى الزمن الجميل.

وفى قصر ثقافة دهميت، قدمت فرقة اليونان رقصاتها ومنها رقصة زوربا، إلى جانب فرقة توشكى للفنون التلقائية بقيادة محمد شريف فرقة توشكى للفنون التلقائية مجموعة من التبلوهات من البيئة النوبية منها "الصياد، واه نوبه، الاراجيد، الغزل النوبى، ليلة الحناء، رقصات نوبية، رقصات سودانية.

وشهد مسرح قصر ثقافة توشكى عرض فنى لفرقة "سيتادى مكسيكو" لدولة المكسيك بقيادة مدير الفرقة خوان رودريجوز قدموا خلالها رقصات متنوعة تعبر عن البيئة منها "بولكس، خاليسكو، كالاباسيدال"ويعتبر هدفها الحفاظ على ثراء الثقافة والتقاليد المكسيكية من خلال الرقصات الشعبية، بالإضافة لعرض فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة شعبان حسين ومدحت محرم فرقة أسوان للفنون الشعبية قدمت تبلوهات مستوحاة من البيئة النوبية منها " الاراجيد ، الكف ، التاتا ، النجراشاد ، السوق ، الفرح النوبى".

وفى قصر ثقافة كوم أمبو، قدمت فرقة قنا للفنون الشعبية فقرات "الفرح، التنوره" تصميم رقصات وتدريب أحمد فؤاد، أعقبها فرقة الفلوجا الفلسطينيه للفنون الشعبية التى قدمت لوحات "جينالك، لوحة دبكة فلسطينية، أنا دمي فلسطيني، تراث فلسطيني الدحيه الفلسطينيه" بقيادة المدرب الفرقة خالد أبو الفحم و رفيق الطويل.

وقدمت فرقة العريش للفنون الشعبية بقصر ثقافة وادي كركر راقصات "الافتتاحية، الدبكه السنياويه، ميجنات سيناويه، قوم الأفراح، فاصل غناء" مصمم الراقصات ومدرب الفرقة سامح الكاشف.

وفى قصر ثقافة حسن فخر الدين، قدمت فرقة السودان "الخليل للتراث النوبى" رقصات نوبية على أنغام الدف برقصاتهم الجماعية "الأراجيد" و"الهولا هولا" بقيادة معاذ مبارك، أعقبها عرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية بقيادة محمد الرز رقصات "الربابة، الفلاحين، والتحطيب".

يشار إلى أن المهرجان يقام برعاية وزارة الثقافة ومحافظة أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة إيمان نجم، وتنفذه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى رئيس المهرجان، بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، وفرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة نبيل نعيم، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة محمد حجاج.



عروض مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون بقصور ومواقع الثقافة



عروض مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون



عروض مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون بقصور ومواقع الثقافة بالمحافظة



عروض مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون



عروض مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون بقصور ومواقع الثقافة بالمحافظة



عروض مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون بقصور ومواقع الثقافة بالمحافظة